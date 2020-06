Emilio Fede arrestato a Napoli

Di Redazione Blogo.it martedì 23 giugno 2020

Evasione dai domiciliari l’accusa per l'ex direttore del TG4, secondo "Il Roma"

Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari su disposizione della procura di Milano, secondo quanto riferisce il quotidiano partenopeo Il Roma.

L’arresto di Fede, indimenticabile direttore del TG4, secondo il giornale sarebbe avvenuto ieri sera mentre era a cena con la moglie in un ristorante sul lungomare per festeggiare il suo compleanno numero 89, che cade domani.

Il giornalista è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi nel processo Ruby bis. Dopo 7 mesi di arresti domiciliari, il residuo di pena è da scontare ai servizi sociali.

Arresto Emilio Fede: perché

Fede da Milano sarebbe partito per Napoli senza aspettare l'autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza, che pure aveva richiesto, sempre secondo Il Roma.

Ad eseguire l’arresto sono stati dei carabinieri in borghese che poi avrebbero scortato Fede in albergo dove il giornalista ha trascorso la notte in attesa della decisione del magistrato di sorveglianza, che arriverà nelle prossime ore.

Il commento di Fede dopo l'arresto

All’Adnkronos Fede ha commentato così il suo arresto:

"È stata una cosa terrorizzante. Compivo gli anni e da Milano, con i domiciliari finiti, sono partito per trascorrere due giorni con mia moglie. Siamo andati al ristorante a mangiare una pizza io e lei, e lì sono arrivati i carabinieri, notificandomi gli arresti per il reato di evasione".

E ancora: