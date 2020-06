Porto Empedocle: 28 migranti positivi al coronavirus sulla Sea Watch

Di Redazione Blogo.it mercoledì 24 giugno 2020

Focolaio di coronavirus tra i migranti portati dalla Sea Watch a bordo del traghetto Moby Zazà: 28 casi positivi a largo di Porto Empedocle (Agrigento)

Focolaio di coronavirus tra i migranti salvati dalla Sea Watch in acque internazionali e messi in quarantena sul traghetto Moby Zazà fermo al largo di Porto Empedocle (Agrigento). In tutto sono 28 i positivi al COVID-19 risultati dopo i tamponi effettuati su tutti e 209 i migranti. Inizialmente, i malati a bordo messi in salvo dalla Sea Watch erano stati scambiati per casi di tubercolosi.

Del caso ha parlato anche il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che si è così espresso su Facebook: "Ventotto migranti positivi sono sulla nave in rada a Porto Empedocle, soluzione che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile dal governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell'isola, senza poterli circoscrivere e controllare. Oggi - aggiunge - si capisce meglio quella nostra richiesta. E chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo, oggi si renderà conto che avevamo ragione".

Moby Zazà: la gaffe di Cancelleri

Nei giorni scorsi, il traghetto Moby Zazà era stato scambiato addirittura per una nave di turisti da parte del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri. Non sapendo che a bordo dell’imbarcazione ci fossero i migranti messi in salvo dalla Sea Watch, presentando un progetto a Porto Empedocle Cancelleri aveva dichiarato: "Ho visto una nave ormeggiata, questo significa che arriveranno turisti e che ci sono prospettive".