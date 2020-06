Donne e lavoro, allarme Cgil e Cisl: “37mila mamme hanno dato le dimissioni”

La segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti e la responsabile Politiche di genere della Cgil nazionale Susanna Camusso chiedono un incontro al governo per un tema molto importante che riguarda le neomamma e il lavoro. Le sindacaliste lanciano un vero e proprio allarme sulla base dei dati dell’Ispettorato del lavoro dai quali emerge che nel 2019 oltre 37mila neomamme, ossia il 73% del totale, hanno rassegnato volontariamente le dimissioni. E la situazione potrebbe risultare ancora più grave nel 2020, visto che a causa dell’emergenza coronavirus i bambini sono rimasti a casa per molti mesi. Scacchetti e Camusso hanno affermato:

“Chiediamo un incontro al governo perché l’occupazione femminile deve essere al centro dell’agenda per la ripartenza del Paese. Oltre alla difficoltà di bilanciare occupazione e maternità, non solo in termini di giornate di congedo, emerge poi in modo evidente il cronico disinvestimento nella scuola per l'infanzia (0-6). Un servizio non sufficiente, con costi spesso troppo alti, e addirittura assente in alcune parti del Paese. La politica dei bonus non riduce questo divario: occorrono forti investimenti strutturali”