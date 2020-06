Sgarbi espulso dalla Camera come un sacco di patate (VIDEO)

Di Redazione Blogo.it giovedì 25 giugno 2020

Vittorio Sgarbi espulso dall’aula della Camera dei Deputati durante l’esame del decreto Giustizia: i commessi lo portano fuori come un sacco di patate

Vittorio Sgarbi è stato espulso dalla Camera dei Deputati durante l’esame del decreto Giustizia. Il deputato si è reso protagonista di uno dei suoi proverbiali show dispensando offese e parolacce all’indirizzo dei magistrati e di alcune colleghe, dopodiché si è rifiutato di abbandonare l’emiciclo nonostante l’ordine della presidenza della Camera. "Non può offendere i suoi colleghi, non può pronunciare parolacce", gli ha detto la vicepresidente Mara Carfagna.

I commessi non hanno potuto fare altro che prenderlo di peso e portarlo fuori dall’aula di Montecitorio proprio come un sacco di patate. L’uscita di Sgarbi è stata accompagnata dal coro di tanti colleghi: "Vergogna, Vergogna!". Qualcuno gli ha anche dato del "pagliaccio". Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia della Camera e deputata del Movimento 5 Stelle si è espressa così dopo l’accaduto: "Non è la prima volta che il deputato Sgarbi usa l'Aula di Montecitorio per le sue invettive disonorevoli. Le parole contro i magistrati sono inaccettabili, inevitabile e giusta la sua espulsione. Solidarietà alla presidente di turno, Mara Carfagna, e alla deputata Giusi Bartolozzi, entrambe oggetto di gravi offese".