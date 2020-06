COVID-19 e viaggi in aereo: da oggi vietati i bagagli a mano

Di redazione Blogo.it venerdì 26 giugno 2020

L'ENAC dispone il divieto di salire in aereo coi bagagli a mano, fatta eccezione per i piccoli bagagli che possono essere riposti sotto al sedile del passeggero.

Nuove disposizioni per i viaggi in aereo durante la cosiddetta fase 3 in Italia. Gli aerei, come stabilito dal DPCM dell'11 giugno scorso, possono viaggiare a pieno carico e i passeggeri devono obbligatoriamente indossare una mascherina per l'intera durata del volo. Ora l'Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha stabilito che sarà vietato portare bagagli a mano a bordo, fatta eccezione per i bagagli di piccole dimensioni che possono essere posizionati sotto al sedile del passeggero.

Queste le nuove disposizioni dell'ENAC: