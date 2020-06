Vittorio Feltri si dimette dall'Ordine dei Giornalisti

Di redazione Blogo.it venerdì 26 giugno 2020

Vittorio Feltri dice addio all'Ordine dei Giornalisti e rinuncia "a titoli e posti di comando nei giornali". L'annuncio di Alessandro Sallusti.

Vittorio Feltri non è più giornalista. A rivelarlo è Alessandro Sallusti in un editoriale pubblicato oggi in prima pagina de Il Giornale di cui è direttore, secondo il quale Feltri si è dimesso dall'Ordine dei Giornalisti, "rinunciando a titoli e posti di comando nei giornali, compreso nel suo Libero".

Sallusti, vicino a Feltri, ne dà notizia con una certa tristezza, fornendo una serie di motivazioni che avrebbero spinto Feltri a farsi da parte:

Immagino che sia una scelta dolorosa per sottrarsi una volta per tutte all'accanimento con cui da anni l'Ordine dei giornalisti cerca di imbavagliarlo e limitarne la libertà di pensiero a colpi di processi disciplinari per presunti reati di opinione e continue minacce di sospensione e radiazione.

C'è una non troppo sottile linea tra la libertà di pensiero e gli insulti e gli attacchi di cui Feltri, sempre più a ruota libera e senza alcun freno, continua a rendersi protagonista. Gli imbarazzanti titoli di Libero sono ben impressi nella mente di tutti e l'Ordine dei Giornalisti si è visto più volte costretto ad intervenire. Ora non ce ne sarà più bisogno perché, almeno sulla carta, Vittorio Feltri non è più giornalista.

Questo non significa, però, che smetterà di scrivere. Anzi, la decisione di Feltri sarebbe stata dettata proprio dal fatto di voler continuare a scrivere, mettendosi però al riparo da eventuali sanzioni:

È Salluti a spiegare che "per potere continuare a scrivere, Vittorio Feltri - immaginando di essere di qui a poco ghigliottinato, penso io - ha dovuto rinunciare al suo mestiere":