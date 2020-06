COVID-19, Crisanti: "Il virus circola, esisto il rischio di nuove chiusure"

Di redazione Blogo.it venerdì 26 giugno 2020

Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di microbiologia dell’Università di Padova, mette in guardia dal rilassamento che si sta notando in Italia.

L'ipotesi di un nuovo lockdown per tutta l'Italia continua a non essere presa in considerazione, ma i nuovi focolai che continuano ad essere identificati da una parte all'altra del Paese - ad oggi sono almeno dieci quelli attivi, tutti sotto controllo - devono farci abituare fin da subito a nuove chiusure territoriali.

Sta già succedendo, le zone rosse vengono istituite tempestivamente dalle autorità e oggi Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di microbiologia dell’Università di Padova nonché consulente per l'emergenza COVID-19 del governatore del Veneto Luca Zaia, torna a fare chiarezza, smentendo anche i colleghi che stanno sottovalutando la gravità della situazione:

È ciò che avevamo previsto. Ci aspettavamo di avere a che fare, passata l’ondata principale della pandemia, con questi focolai. Del resto il virus non se ne è andato.

Intervistato da Repubblica, Crisanti critica che sta facendo passare messaggi contrastanti che confondono i cittadini, dai politici alle autorità sanitarie: