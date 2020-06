Ustica, Fico: “Dopo 40 anni basta insabbiamenti e depistaggi, vogliamo sapere tutto”

Di redazione Blogo.it sabato 27 giugno 2020

Il Presidente della Camera oggi ha partecipato alla commemorazione della strage di Ustica avvenuta 40 anni fa.

Un discorso accorato, sentito, pensato a lungo quello che il Presidente della Camera Roberto Fico ha tenuto oggi nel corso della commemorazione della strage di Ustica avvenuta 40 anni fa. La terza carica dello Stato si è presentata di persona, mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la vicepresidente del Senato Anna Rossomando hanno mandato dei messaggi.

Fico ha spiegato che uno dei motivi per cui è entrato in politica è stato proprio l’ideale di avere uno Stato che non insabbia e non depista le indagini, cosa che invece è accaduta proprio in casi come quello di Ustica. Il Presidente della Camera ha detto durante la commemorazione a palazzo D'Accursio a Bologna:

“Dopo 40 anni non c'è ragion di stato che tenga, vogliamo sapere tutto quello che c'è da sapere. Se non risolviamo vicende così dolorose, non riusciremo a costruire il nostro futuro. E questo deve fare uno stato democratico. Oggi è il momento di farlo. Ci sono pezzi del nostro Stato che sanno cosa è successo, credo sia arrivato il momento da parte di qualcuno, anche all'interno dei nostri servizi, di parlare e dire la verità. Ustica è una ferita immensa per tutto il nostro Paese. Deve essere una questione di Stato e tutto lo Stato deve sentire il senso profondo di questa ferita. Noi siamo un Paese grande, una Repubblica forte, ma su questa vicenda dobbiamo fare tutti molto di più”

E ha insistito su questo punto: