Mattarella a Bergamo per la cerimonia in ricordo delle vittime del COVID-19

Di redazione Blogo.it domenica 28 giugno 2020

Alla cerimonia in ricordo delle vittime del COVID-19 davanti al Cimitero Monumentale di Bergamo prendono parte il Capo dello Stato e i 243 sindaci della provincia.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella raggiunge la città di Bergamo per l'attesa cerimonia presso il Cimitero Monumentale in ricordo delle tante persone che hanno perso la vita durante la prima fase della pandemia di COVID-19 in una delle zone d'Italia più colpite.

Le immagini dei mezzi dell'Esercito che hanno trasportato in altri comuni della zona le salme delle vittime del COVID-19 nella città di Bergamo sono ancora tristemente impresse nelle nostre menti. Immagini difficili da digerire e impossibili da dimenticare, anche se a poche settimane di distanza cresce sempre di più in Italia il fronte dei negazionisti e di chi ha già dimenticato quello che abbiamo passato e che, senza le dovute precauzioni, potremmo dover affrontare di nuovo.

La cerimonia commemorativa si terrà a partire dalle 20.25 davanti a quel luogo simbolo della tragedia. Lì, davanti al Cimitero Monumentale di Bergamo, sarà eseguita la Messa di Requiem di Gaetano Donizetti, da parte dall’orchestra e dal coro del Donizetti Opera Festival. Prima dell'esecuzione il direttore artistico del festival Donizetti Opera Francesco Micheli leggerà l’"Addio ai monti" dai Promessi sposi di Alessandro Manzoni.

All'evento non potranno partecipare i cittadini di Bergamo, neanche quelli che hanno perso i propri cari a causa del virus, ma a rappresentarli, oltre al Capo dello Stato Mattarella, ci saranno i 243 sindaci della provincia di Bergamo.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiUno a partire dalle 20.30.