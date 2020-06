COVID-19, OMS: "Il peggio deve ancora arrivare"

Di redazione Blogo.it lunedì 29 giugno 2020

L'OMS mette in guardia: "Vogliamo tutti tornare alle nostre vite. Ma la dura realtà è che non siamo nemmeno vicini alla fine"

La pandemia di COVID-19 sta accelerando in parte del Mondo, mentre l'Unione Europea può affermare di essersi lasciata alle spalle la fase più acuta dell'emergenza. Questo non significa, però, che sia il momento di abbassare la guardia anche lì dove la situazione sembra più tranquilla e l'Organizzazione Mondiale della Sanità non fa che rimarcarlo.

Oggi, nella consueta conferenza stampa, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha messo nuovamente in guardia chi pensa che il peggio a livello globale sia già passato:

Vorremmo tutti che fosse finita. Vogliamo tutti tornare alle nostre vite. Ma la dura realtà è che non siamo nemmeno vicini alla fine. Sebbene molti paesi abbiano fatto progressi, a livello globale la pandemia sta accelerando.

Ghebreyesus ha poi ribadito quello che in Italia le autorità stanno ribadendo ormai da settimane: dobbiamo abituarci alla convivenza col COVID-19 e regolare la nostra vita di conseguenza.