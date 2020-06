Covid-19, lo spot dei sindaci della Locride fa infuriare il Veneto

Di redazione Blogo.it martedì 30 giugno 2020

Polemica tra Sud e Nord per l’estate 2020 post Covid-19: a scatenare le rimostranze dei sindaci veneti, l’idea di alcuni primi cittadini calabresi che hanno scelto un singolare spot per invitare i turisti sulle spiagge della Locride. "Venite in vacanza da noi, il Nord è inquinato e a rischio coronavirus", recita l’idea di Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca. "Politiche ambientali e sanitarie suicide, orientate al business. Hanno distrutto la sanità e consentito all'inquinamento di esplodere e causare migliaia di morti", prosegue la pubblicità.

Lo spot pubblicitario ha ovviamente lo scopo di valorizzare e promuovere la “Costa dei Gelsomini” sul Mar Ionio. "In Calabria il distanziamento sociale si pratica da tremila anni. Una forma di civiltà e di rispetto che ha preservato queste terre da un contagio di massa come è avvenuto altrove", prosegue la pubblicità che mostra prima alcune spiagge del Nord, tra cui Rimini, Jesolo e Rapallo, per poi passare alle località della Locride, sottolineando che in queste ultime si rispetti il distanziamento, mentre nel Settentrione "il distanziamento sociale è una chimera".

Anci Veneto: "Vergogna, imparino da noi"

Lo spot pubblicitario non ha fatto tardare la replica da parte dell’anci Veneto, che non usa mezzi termini per bollare l’idea di Klaus Davi. "Vergogna, vergogna, vergogna. Non c'è altro commento per questa campagna pubblicitaria che non ha il minimo rispetto di quando successo al Nord in questi mesi e che ha visto morire medici, infermieri, farmacisti ed in alcuni casi anche sindaci che sono stati fino all'ultimo minuto in trincea a fianco dei cittadini. Chi oggi lancia questo spot - dichiara il presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso , Mario Conte - lucra anche su questo e non porta alcun rispetto per il territorio e per le comunità". "Questi Comuni - insiste - dovrebbero imparare dal Veneto, che grazie ai sindaci ed alla Regione ha saputo far fronte ad un'emergenza straordinaria ed ora ci siamo rimboccati le macchine per far ripartire l'economia ed il turismo".