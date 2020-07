Regolarizzazione lavoratori: oltre 80mila domande in un mese, 70mila già perfezionate

Di Redazione Blogo.it mercoledì 1 luglio 2020

Quasi il 90% delle regolarizzazioni perfezionate riguardano colf e badanti. I dati del Viminale

È trascorso un mese dalla partenza della procedura per la regolarizzazione di lavoratori migranti, fortemente voluta dal ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova, esponente di Italia Viva.

In questo lasso di tempo, spiega oggi il Ministero dell'Interno, le domande di regolarizzazione presentate sono state 80.366: di queste, 69.721 sono già state perfezionate mentre le rimanenti 10.645 sono in lavorazione. Per fare domanda c’è tempo ancora fino al 15 agosto e il numero delle richieste è in continuo aumento, aggiungono dal Viminale.

Quasi il 90 per cento (88%) delle richieste di regolarizzazione intanto perfezionate e il 76% di quelle in lavorazione sono relative a colf e badanti. E se in Lombardia il numero maggiore di domande riguarda proprio le regolarizzazioni per il lavoro domestico, in Campania sono le domande presentate dai lavoratori agricoli a farla da padrone.