USA: nuovo record di contagi, appello in vista del 4 luglio

Di Mirko Nicolino mercoledì 1 luglio 2020

Negli USA raggiunto un nuovo record: oltre 48mila nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, preoccupazione per l'Indipendence Day

Nuovo record di contagi negli USA: secondo i calcoli pubblicati dal New York Times, nelle ultime 24 ore si è registrato un vero e proprio boom con oltre 48mila nuovi casi di Covid-19. A contribuire a questa ulteriore impennata di coronavirus soprattutto 8 Stati che hanno registrato il loro primato di casi giornalieri: spicca la California con 8.100 nuovi casi, il Texas con 7.900 e la Georgia con 2.400.

I numeri hanno inevitabilmente allarmato le autorità sanitarie degli Stati Uniti che in vista dell’Indipendence Day del 4 luglio chiedono alla popolazione: "State a casa, evitate gite, feste, assembramenti per i tradizionali fuochi d'artificio". Il virus continua ad imperversare i tanti Paesi del mondo e lo farà ancora per tanti mesi, purtroppo.