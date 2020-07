Conte invia una lettera a Salvini, Meloni e Forza Italia. Presto un incontro

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha raccontato oggi di aver ricevuto una lettera da parte del Premier Giuseppe Conte:

Poi ha aggiunto:

"Visto che ci dobbiamo vedere se Conte ci mandasse un documento elaborato alla fine di questi 10 giorni di Stati Generali... così parleremo non del sesso degli angeli ma di cose concrete, su cui FdI è sempre disponibile"

La lettera è stata inviata anche a Lega e Forza Italia e il partito di Silvio Berlusconi ha già risposto:

"Consegneremo al governo un corposo dossier di proposte ideate per far ripartire il Paese e per utilizzare al meglio le ingenti risorse europee messe a disposizione dell'Italia"