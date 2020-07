Conte: "Nessun gelo con Zingaretti. Forza Italia è il partito di opposizione più responsabile"

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni sui temi più scottanti del momento. In particolare gli è stato chiesto dei rapporti con il segretario del PD Nicola Zingaretti e lui ha spiegato:

Sulla sua maggioranza ha detto:

E su un'alleanza PD-M5S alle elezioni regionali il Premier ha commentato:

"Possibile non trovare un momento di sintesi agli appuntamenti regionali? Sarebbe una sconfitta per tutti, anche per me, se non si trova un modo per fare un passo avanti. Basterebbe mettere da parte le singole premure"

Poi Conte ha parlato anche di Forza Italia, uno dei partiti di centrodestra che spesso ha delle aperture nei confronti del suo governo a differenza di Lega e Fratelli d'Italia:

Il Premier ha parlato anche del Dl semplificazioni e ha spiegato:

"È il momento del coraggio: l'Italia non è disposta a fare passi indietro. Non possiamo concederci di mancare questo appuntamento storico per l'Italia. Tutti dobbiamo osare. Non possiamo accettare il principio per cui non facciamo per paura di infiltrazioni"