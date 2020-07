De Gregori: "Ho chiamato Conte, il centralino non me lo ha passato"

Di redazione Blogo.it venerdì 3 luglio 2020

Francesco De Gregori deluso dal premier Conte che lo aveva citato in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile: le parole del cantautore

Francesco De Gregori deluso dal premier Giuseppe Conte. Il cantautore rivela di aver provato a contattare il presidente del Consiglio, ma gli è stato praticamente impossibile. Eppure De Gregori avrebbe voluto semplicemente ringraziare il capo dell’esecutivo per aver citato il testo della sua "Viva l'Italia", in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile. Intervistato da Vanity Fair, il cantautore racconta: "Credevo di poter parlare con la sua segreteria, lasciare un messaggio, fargli sapere che lo stavo cercando. Capisco che abbia molto da fare - aggiunge - ma se devo dirle la verità l’ho trovato un atteggiamento abbastanza deludente".

La citazione del suo brano era sostanzialmente un pretesto per De Gregori, che durante la pandemia avrebbe voluto allargare il raggio della discussione con Giuseppe Conte. "Volevo ringraziarlo - prosegue nell’intervista - e provare a parlargli perché al di là dei versi di Viva l'Italia, mandare un messaggio al Paese attraverso una canzone mi sembrava un implicito riconoscimento dell’utilità delle canzoni. Quindi decido di telefonare a Conte pur sapendo che aveva e ha i suoi problemi. Non è che volessi intrattenerlo, né pensavo che me lo passassero subito. Credevo però di poter parlare con la sua segreteria, lasciare un messaggio, fargli sapere che lo stavo cercando".

Tutto inutile, perché il centralino di Palazzo Chigi non solo non gli ha passato il premier, ma non gli ha dato nemmeno la possibilità di lasciare un messaggio nella segreteria per un colloquio successivo. "Il centralino non mi ha passato la segreteria di Conte e così non ho potuto nemmeno lasciargli un messaggio", aggiunge il cantautore, che tra gli altri argomenti avrebbe voluto toccare quello dei "lavoratori dello spettacolo che in questo momento sono in grande difficoltà. So che non siamo i primi di cui il governo si occuperà, ma mi sarebbe piaciuto dire comunque 'esistiamo anche noi'". il presidente del Consiglio rimedierà nelle prossime settimane chiamando Francesco De Gregori e invitandolo magari a Palazzo Chigi?