Campania, De Luca: "Possiamo dire che oggi la Campania è a contagio zero"

Di Redazione Blogo.it venerdì 3 luglio 2020

De Luca sul focolaio isolato a Mondragone: "Sempre la verità, a maggior ragione quando si parla di salute dei cittadini"

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania Vincenzo De Luca rassicura tutti sul focolaio di Covid-19 scoppiato a Mondragone: "Abbiamo affrontato il focolaio di Mondragone con il rigore e la tempestività di sempre. Possiamo dire che oggi la Campania è contagio zero e il focolaio della città casertana è stato isolato".

Il presidente della Regione spiega che sono stati eseguiti tamponi "a tutti gli abitanti dei palazzi ex Cirio (dove il focolaio si è propagato, Ndr) sia italiani, sia bulgari che di varia nazionalità".

De Luca precisa che "subito dopo questo periodo di quarantena organizzeremo qualche bella iniziativa a Mondragone per rilanciare l’economia turistica e agricola. Cioè promuovere lo sviluppo del territorio e non danneggiarlo".

Il governatore poi ammonisce: "Dobbiamo continuare ad avere gli occhi aperti e quando dovesse emergere qualche problema, dobbiamo denunciarlo, affrontarlo e risolverlo con estrema decisione e tempestività. Abbiamo il dovere di fare sempre operazioni verità, senza occultare nulla, a maggior ragione quando si parla della salute dei cittadini".

Secondo l’ultimo sondaggio Winpoll-Arcadia per il Sole24Ore, la riconferma del governatore alle prossime elezioni regionali, che si dovrebbero tenere a fine settembre, sarebbe poco più che una formalità: le intenzioni di voto lo vedono in vetta con il 65,4% dei consensi.