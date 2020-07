Boccia: "Nonostante alcune condotte irresponsabili il sistema regge"

Il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia invita alla prudenza, ma sottolinea che il sistema per tenere sotto controllo il COVID-19 sta funzionando.

Il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia bilancia lo sfogo del governatore del Veneto Luca Zaia di fronte all'aumento dei casi di COVID-19 e assicura che, al di là dei comportamenti irresponsabili di alcuni cittadini, il sistema sta reggendo:

Nonostante alcune condotte irresponsabili, confermate anche oggi nel caso Veneto dal presidente della Regione Luca Zaia, che seguono casi per fortuna isolati come Mondragone, Bologna o Fiumicino, la reazione dei sistemi sanitari territoriali per il contenimento del Covid-19 è stata immediata e la risposta eccellente: il sistema regge.

I focolai vengono identificati tempestivamente e i tamponi effettuati a tappeto hanno permesso finora di evitare l'allargamento degli stessi. E questo è possibile grazie al lavoro di coordinamento di tutte le autorità competenti. Via Facebook Boccia ha precisato:

Questo è il risultato del lavoro di rafforzamento dei sistemi sanitari territoriali, realizzato da Governo e Regioni durante l'emergenza sanitaria. Ma non si può però abusare del grande lavoro dei nostri operatori sanitari. Come abbiamo più volte detto in questi mesi, i risultati della nostra convivenza con il COVID, finché non ci sarà il vaccino, dipenderanno esclusivamente dai nostri comportamenti.

Poi, di fronte a questa situazione, l'inevitabile confronto con gli altri Paesi per mettere in evidenza la posizione di vantaggio in cui ci troviamo:

Se in Italia viviamo oggi in condizioni di adeguata sicurezza sanitaria, la stessa cosa non si può dire per gli altri Paesi; in alcune parti del mondo, penso per esempio all'America latina, quest'ultima settimana è stata la settimana con il numero più impressionante e grave di contagi. Per queste ragioni, vivendo in un mondo aperto e senza confini, si dovrà tenere alta la guardia ancora a lungo. Non disperdiamo il patrimonio di sicurezza accumulato in queste settimane.