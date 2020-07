Centrodestra in piazza contro il governo, Salvini: "Segnale di speranza" | Orlando: "Dialogo con FI va coltivato"

sabato 4 luglio 2020

Il centrodestra si ricompatta e scende in piazza a Roma unito contro il governo e le misure messe in campo per risollevare economicamente il paese. Non sarà la manifestazione di oggi a dare l’agognata spallata al governo Conte, ma la prova di unità è un segnale che "dà speranza", dice Matteo Salvini.

Un segnale che in ogni caso la maggioranza non può trascurare. E infatti il vice segretario del Pd Andrea Orlando, in linea con il pensiero del premier Giuseppe Conte, al Corriere della Sera spiega che il dialogo con Forza Italia va coltivato, anche se non soprattutto per isolare i sovranisti sui prossimi importanti voti in parlamento.

Secondo Orlando sui fondi Ue "alla fine, una maggioranza ci sarà. In tutti i casi, il dialogo con Forza Italia sui temi fondamentali va coltivato con attenzione. L'unità delle forze che si riconoscono nella prospettiva europea è un valore".

In Piazza del Popolo stamattina sono presenti tanti big del centrodestra. Per il leader della Lega: "Qui c'è la squadra del governo del futuro, c’è tanta voglia di ripartire" mentre sul Mes aggiunge: "Sapremo convincere gli altri (cioè FI) della bontà delle nostre idee".

Salvini in proposito dice di fidarsi "totalmente" di Berlusconi dando invece valore "zero alle parole di Renzi" su un’eventuale intesa per una legge elettorale di respiro maggioritario. Per gli azzurri in piazza ci sono tra gli altri il vicepresidente Antonio Tajani e Maurizio Gasparri, che si scambia abbracci con l'amico leghista Roberto Calderoli.

Sul palco nessun simbolo di partito, solo la scritta "Insieme per l’Italia del lavoro". Migliaia le sedie piazzate sotto il palco, per garantire il distanziamento, mentre al lato ci sono i tre gazebo di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Secondo quanto riporta Adnkronos non si vedono assembramenti, almeno per ora, e sono tanti i militanti, alcuni senza mascherine, che sono in attesa di entrare nella piazza.

