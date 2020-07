Manifestazione Centrodestra a Roma, Meloni: "Dl Rilancio? Solo marchette" Tajani: "Serve choc economico"

Di re.mar. sabato 4 luglio 2020

Piazza del Popolo, manifestazione Centrodestra contro il governo Conte: le dichiarazioni di Tajani e Meloni

Dopo Matteo Salvini a prendere la parola in Piazza del Popolo a Roma, nel giorno della manifestazione che vede il Centrodestra unito contro il governo Conte, sono il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Se per Salvini la piazza di oggi è un "segnale di speranza", per Tajani è soprattutto una "piazza della libertà che chiede una visione per il futuro del nostro Paese. Noi le proposte ce le abbiamo, e le abbiamo illustrate, peccato che il governo non le abbia mai volute accettare".

Secondo il vicepresidente azzurro: "Serve una reazione forte, uno choc fiscale e economico, ma nel governo litigano per mantenersi le poltrone. Serve finalmente dare al Paese un governo con un presidente del Consiglio eletto dal popolo".

Giorgia Meloni aprendo il suo intervento si sofferma sull’incontro delle opposizioni con il premer, per il quale non c’è ancora una data: "Conte ci invita e noi siamo sempre disponibili ma (...) se vuole che ci confrontiamo ci deve mandare un documento di cose concrete da discutere".



Dal palco Meloni prosegue: "Loro chiusi nella loro villa, nel Palazzo, e noi, il popolo, in mezzo alla gente, in piazza e per questo facciamo paura". Che poi la parlamentare si senta parte del popolo (termine spesso abusato e distorto da una certa destra) solo perché è scesa in piazza, è un’inezia, un dettaglio.

"Non permetteremo che le mascherine diventino un bavaglio. Noi non abbiamo paura!" dice ancora Meloni che non è tenera neanche con il Decreto Rilancio, in cui a suo avviso "ci sono solo marchette e posti per gli amici". Il decreto rilancia solo "l'attività degli scafisti" secondo la deputata.

"Hanno provato a comprarci ma non siamo in vendita e non ci siederemo per attingere alla mangiatoia. A ottobre saremo in due milioni in piazza" profetizza Meloni, in conclusione del suo intervento.

Immancabile il riferimento al patriottismo, rilanciato via Twitter dopo il suo discorso dal palco.

"Tornerà il tempo della democrazia e daremo all'Italia un Governo di Patrioti: forte, coeso e coraggioso 🇮🇹"