Governance Poll 2020: Decaro (Bari) il più amato tra i sindaci, Zaia (Veneto) tra i governatori

Forse anche perché sono stati tra gli amministratori più esposti durante l'emergenza coronavirus, Antonio Decaro e Luca Zaia guidano le classifiche rispettivamente dei sindaci e dei governatori più amati d'Italia secondo la Governance Poll 2020 dell'istituto Noto Sondaggi pubblicata dal Sole 24 ore.

Decaro, che è anche il Presidente dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nel giugno 2019 è stato eletto con più di 114mila voti, ossia circa il 66% delle preferenze, ma adesso il gradimento è addirittura salito al 70% circa. Anche Luca Zaia, come governatore, ha una percentuale così alta di gradimento. Decaro ha commentato i risultati del sondaggio:

E ha fatto un'osservazione interessante:

"Per i sindaci in prima linea, se guardate i risultati del sondaggio i dati di fiducia sono tutti alti, perché i sindaci si sono impegnati in prima persona come fanno sempre, sono i terminali più esposti della Repubblica, come dice il presidente Mattarella, siamo le istituzione di prossimità, quelle più vicine ai bisogni, alle difficoltà, ma anche ai sogni dei nostri concittadini. Questo fanno i sindaci: stanno vicini alla loro comunità e cercano di tenerla insieme e questo è un momento importante per tenere insieme le nostre comunità"