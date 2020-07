Coronavirus, Speranza: "Quarantena decisiva per chi arriva da Paesi extra Schengen"

Il Ministro della Salute Roberto Speranza oggi è andato alla Catalent di Anagni (Frosinone), dove sarà infialato il vaccino anti Covid-19 creato dall'Università di Oxford e AstraZeneca, e ai giornalisti ha parlato della quarantena prevista da una sua ordinanza per chi proviene da Paesi fuori dallo Spazio Schengen. Come aveva già anticipato oggi il suo vice Pierpaolo Sileri, Speranza ha spiegato:

"È giusto fare tutto il possibile per aumentare i controlli su chi arriva in Italia da Paesi con circolazione del Covid-19 sostenuta. Per questo l'ordinanza che ho firmato il 30 giugno prevede l'isolamento per 14 giorni e la sorveglianza sanitaria per chi proviene da tutti i Paesi extra Schengen. I tamponi all'arrivo sono una misura ulteriore, ma non sostitutiva della quarantena"