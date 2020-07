Bolsonaro: "Ho i sintomi del Covid". Da giorni feste e cene senza mascherine

Di redazione Blogo.it martedì 7 luglio 2020

Il Presidente del Brasile ha fatto dei controlli in ospedale.

Per giorni Jair Messias Bolsonaro, Presidente del Brasile, partecipa a feste e cene senza indossare la mascherina. Prima ha pranzato con nove importanti imprenditori, poi, il 4 luglio, ha partecipato a una festa nella residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile Todd Chapman e ha posato, nella foto qui in alto diffusa dai media brasiliani, abbracciando il ministro degli Esteri Ernesto Araújo, circondato dagli altri ministri come Walter Sousa Braga Netto, capo di Stato Maggiore della Presidenza, Fernando Azevedo e Silva, ministro della Difesa, e Luis Edoardo Ramos Pereira, segretario del governo.

Nessun distanziamento sociale, nessuna mascherina. Il risultato? Da domenica Bolsonaro ha la febbre a 38°, dolori alle ossa, tosse e mal di gola. Lui stesso ha ammesso di avere i sintomi del Covid-19 ed è andato in ospedale a controllare i polmoni, che sono puliti, ma potrebbe comunque avere il coronavirus e dunque si è sottoposto a tampone, i cui risultati sono attesi per oggi.

Appena ha cominciato ad avvertire i sintomi, tuttavia, Bolsonaro ha iniziato a prendere idrossiclorochina. Ricordiamo che il Brasile è uno dei Paesi più colpiti con oltre 1,5 milioni di contagi e 65mila morti. Adesso lì è inverno e il Paese è nel pieno della sua prima ondata di coronavirus. Mentre il virus si diffondeva in Europa tra febbraio e marzo, Bolsonaro diceva che era una semplice forma influenzale e non ha preso provvedimenti per fare in modo che il virus non penetrasse anche nel suo Paese. Ha sempre contestato l'uso della mascherina, imposto da un'ordinanza del Tribunale Superiore Federale e poi abolito dallo stesso Bolsonaro con un decreto. In più occasioni, comunque, Bolsonaro è stato costretto a indossarla, ma nelle feste a cui ha preso parte di recente non ha né usato la mascherina, né rispettato il distanziamento di almeno un metro e adesso potrebbe essere malato e a 65 anni potrebbe non essere una passeggiata...