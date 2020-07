Gentiloni: "Effetti devastanti del Covid sull'economia. Serve subito l'ok al Recovery Plan"

Al Commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni oggi è toccato l'arduo compito di annunciare e commentare le stime sul Pil dei Paesi dell'Eurozona, stime dalle quali emerge che l'Italia, seguita da Spagna e Francia, è quella che se la passa peggio a causa dell'impatto che ha avuto l'emergenza coronavirus.

Gentiloni ha spiegato:

"Il coronavirus ha fatto più di mezzo milione di vittime, un numero ancora in aumento di giorno in giorno - in alcune parti del mondo a un ritmo allarmante. Le nostre previsioni mostrano i devastanti effetti economici di quella pandemia. La risposta della politica in tutta Europa ha contribuito ad attenuare il colpo per i nostri cittadini, eppure rimane il rischio di una crescente divergenza, disuguaglianza e insicurezza"