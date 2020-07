Coronavirus, Speranza e Di Maio bloccano i voli dal Bangladesh: troppi casi

Di redazione Blogo.it martedì 7 luglio 2020

La sospensione è valida per una settimana.

Il ministero della Salute ha diffuso oggi una nota per annunciare la sospensione per una settimana dei voli dal Bangladesh a causa dei troppi casi di positività al coronavirus riscontrati negli ultimi giorni. La decisione è stata presa dal ministro della Salute Roberto Speranza in concerto con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Nella nota si legge:

"Il ministro ha deciso la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato ieri a Roma"

E la precisazione del ministro Speranza: