Azzolina, scuola: "Test sierologici per tutto il personale e 80mila assunzioni"

Di redazione Blogo.it mercoledì 8 luglio 2020

La ministra Lucia Azzolina ha riferito alla VII commissione in Senato sulla ripartenza della scuola: "Ho chiesto 80mila assunzioni al Mef"

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato dell’avvio del prossimo anno scolastico durante il seguito dell'audizione in Commissione Istruzione del Senato sulle iniziative post emergenza coronavirus. La ministra si è espressa favorevolmente sulla "possibilità di svolgere test sierologici su tutto il personale, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico". I test a tappeto, prosegue la Azzolina, garantirebbero "maggior sicurezza sul rientro a settembre". E non è tutto, perché la ministra ha anche comunicato di aver chiesto al ministro dell’Economia "oltre 80mila assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l'anno scolastico 2020/2021".

"A conclusione delle procedure concorsuali avviate dal Ministero - aggiunge riferendo alla VII commissione in Senato - avremo garantito l'immissione in ruolo di 78mila docenti. È un grande risultato, che ci consentirà di dare stabilità a un gran numero di docenti e di garantire la continuità didattica dell'insegnamento per i nostri studenti".

Affinché il nuovo anno scolastico riparta in sicurezza ci sarà un "ulteriore incentivo" alla "dotazione del personale ausiliario, tecnico e amministrativo per far fronte alle specifiche richieste che intervengono sul duplice versante tecnologico ed igienico-sanitario degli ambienti di apprendimento". La didattica a distanza ha confermato però che molti addetti ai lavori abbiano lacune importanti, ragion per cui "già nelle prossime settimane ci saranno appositi spazi di formazione, per tutto il personale scolastico, sulle tematiche digitali e sul rientro in sicurezza", conclude la ministra Azzolina.