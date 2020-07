Il nuovo ponte di Genova sarà gestito da Autostrade: la conferma di De Micheli

Di redazione Blogo.it mercoledì 8 luglio 2020

La ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha confermato che il nuovo Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade, niente revoca per ora

A gestire il nuovo ponte di Genova sarà ancora Autostrade. Lo conferma la ministra per le Infrastrutture, Paola De Micheli, intervenendo ad una trasmissione radiofoinica. De Micheli conferma di aver scritto lei stessa "la lettera al sindaco Bucci" sul fatto "che il nuove Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade". Dopo mesi e mesi di polemiche, dunque, il governo fa marcia indietro sulla revoca della concessione a Benetton? "La gestione va al concessionario, che oggi è Aspi - insiste la ministra - ma sulla vicenda c'è ancora l'ipotesi di revoca".

De Micheli: "Disagi in Liguria? Colpa di chi c'era prima"

Intanto, in questi giorni residenti e turisti si stanno lamentando molto in Liguria per le code e i disagi dovuti ai tanti cantieri presenti sulle autostrade della regione. "Questi controlli andavano fatti 10 anni fa - replica De Micheli rinviando la patata bollente ai precedenti governi - abbiamo avuto un rapporto non all'altezza fra Stato e concessionari. Noi dopo decenni per primi abbiamo impostato un lavoro per la sicurezza delle gallerie e viadotti in tutta Italia. Appena avuta la prima mappatura abbiamo chiesto ad Aspi di fare gli interventi. Era in vigore la circolare del '67 che imponeva un controllo a vista. Noi abbiamo detto che andava bene un controllo con le nuove tecnologie georadar per semplificare".