Il centrodestra incontrerà Conte la prossima settimana

Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani incontreranno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la prossima settimana a Palazzo Chigi.

La conferma è arrivata. Il centrodestra unito ha accettato l'invito del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad un confronto, ma tutto sarà rimandato alla prossima settimana.

Nelle ultime ore si era vociferata la possibilità di un incontro a Palazzo Chigi già per la giornata di domani, giovedì 9 luglio, ma fonti di centrodestra hanno smentito tutto e confermato che l'incontro si terrà la prossima settimana:

Il centrodestra è pronto a incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte settimana prossima. L’ipotesi di organizzare il confronto già domani non è percorribile per il poco preavviso, per impegni già assunti precedentemente e per la scarsa chiarezza con cui Palazzo Chigi ha deciso di informare i leader, ovvero in tempi diversi. I prossimi giorni saranno utili al premier anche per inviare il documento di sintesi dopo gli Stati Generali, documento che sarà la base per il confronto con l’opposizione.