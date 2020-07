Prodi pensa a un ingresso di Forza Italia nel governo, ma dal centrodestra rispondono: "Impossibile"

Romano Prodi ieri, durante un'intervista per La7, quando gli è stato chiesto se il "sì" al Mes da parte di Forza Italia potrebbe portare il partito di Berlusconi a entrare nel governo Conte 2, ha risposto:

"Il problema è che il governo abbia una maggioranza solida e che quindi possa prendere delle decisioni. O noi diamo una spinta o il Paese si arrotola su sé stesso. Non è certo un tabù, la vecchiaia porta la saggezza..."

Oggi sono arrivate le reazioni da parte del centrodestra. Il leader della Lega Matteo Salvini ha liquidato così la questione:

"Berlusconi potrebbe entrare nella maggioranza secondo Prodi? È una non notizia, Berlusconi l'ho sentito ieri e non ha nessuna intenzione di entrare al governo. Commentare non notizie è una perdita di tempo"