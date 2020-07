Autostrade, Roberto Fico: "Chi sbaglia va via"

Il Presidente della Camera Roberto Fico è in linea con la posizione di M5S e si dice favorevole alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia.

Il Presidente della Camera Roberto Fico è assolutamente in linea con la posizione del Movimento 5 Stelle sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia e lo ha ribadito questa mattina in un'intervista concessa a La Repubblica.

L'esponente pentastellato non ha dubbi:

Mi interessa affermare un principio dopo la tragedia del ponte Morandi: è finito il tempo in cui può succedere un disastro e chi ha la concessione di un bene pubblico pensa di farla franca, perché si sente proprietario di quel bene. I beni pubblici vengono affidati, chi sbaglia, va via. Non c’è ricco o potente che tenga.

Sì alla revoca, dice Fico, ma "con un piano preciso che riesca a supportarne la gestione". La decisione sarà presa a brevissimo dal Consiglio dei Ministri, forse già martedì prossimo. A determinare la decisione sarà la prossima mossa di ANPI, che dovrà presentare al governo una proposta irrinunciabile, come precisato ieri dal premier Conte: