Olanda, Conte dopo la cena con Rutte: "Non c'è piena convergenza, ma c'è confronto"

Di Redazione Blogo.it sabato 11 luglio 2020

Il premier Conte vola in Olanda per provare a smussare la posizione del premier Mark Rutte sugli aiuti europei per far fronte alla crisi provocata dall'emergenza COVID.

La posizione di Olanda e Italia sugli aiuti europei per far fronte alla crisi economica legata alla pandemia di COVID-19 è tutt'altro che allineata, ma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, giunto ieri a L'Aja per incontrare il suo omologo Mark Rutte proprio con l'obiettivo di spingere i Paesi Bassi ad ammorbidire la loro posizione, ha precisato che "c’è convergenza sulla necessità di una risposta europea".

I due leader hanno cenato insieme e subito dopo il premier Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: