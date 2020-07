Zangrillo: "Non mi candido a sindaco di Milano. Sala deve restare dov'è"

Di Redazione Blogo.it sabato 11 luglio 2020

Le dichiarazioni del prorettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

Se Pier Luigi Lopalco si candida a consigliere regionale per la Puglia al fianco di Emiliano, perché non pensare ad Alberto Zangrillo come futuro sindaco di Milano? Epidemiologi, virologi, immunologi, primari e medici di vari livelli sono stati grandi protagonisti in questo lungo periodo di lotta al coronavirus e Zangrillo è stato al centro di diverse diatribe con i suoi stessi colleghi, il primo che ha cercato di ridimensionare l'emergenza, nonostante si trovi nella regione più colpita, la Lombardia.

Oggi, Zangrillo, che è prorettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele, ha commentato la rubrica di Massimo Gramellini che ha ironizzato immaginando un'epidemia di esperti in politica. Il noto medico del San Raffaele ha detto:

"Chiudiamola qui per sempre e un volta per tutte con Zangrillo in politica. È più facile che Gramellini assuma il mio ruolo al San Raffaele che io diventi sindaco di Milano"

E su chi debba essere il sindaco di Milano, Zangrillo sembra avere le idee abbastanza chiare e ad Adnkronos Salute ha detto: