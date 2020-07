Roccella Jonica, sbarcati 70 migranti, 28 sono positivi al Covid

Di redazione Blogo.it domenica 12 luglio 2020

Il sindaco Vittorio Zito: "È nostro dovere di uomini aiutarli".

A Roccella Jonica ieri sono sbarcati 70 migranti, tutti maschi di origine pakistana, e oggi è arrivata la conferma che tra di loro ci sono 28 positivi al coronavirus. Avvistati venerdì sera a bordo di una imbarcazione a largo di Caulonia, i profughi sono stati portati con una motovedetta fino al porto e poi sono stati sottoposti al tampone. Oggi il sindaco della cittadina in provincia di Reggio Calabria, Vittorio Zito, ha spiegato;

"Roccella ospita 20 migranti, minori non accompagnati, sbarcati la scorsa notte. Lo fa perché è un suo preciso dovere dettato dalla legge. Ma lo fa anche perché crede che quando si è chiamati a svolgere il proprio dovere lo si deve fare fino in fondo. E se è tuo dovere organizzare l’accoglienza dei minori non accompagnati – ragazzini di 13, 14 o 15 anni che hanno negli occhi la tristezza della fuga dalla propria casa, il dolore per quello che hanno visto e la paura per il futuro – lo fai al meglio e basta"

E ha aggiunto:

"Poi, quando ti dicono che tra di loro ci sono 5 casi di positività al Covid-19, ti metti subito al lavoro per gestire in piena sicurezza questa situazione, al fine di non generare alcun pericolo per i cittadini e i turisti. Ma facendo attenzione a non abbandonare nemmeno per un istante la preoccupazione di garantire il pieno rispetto della dignità di questi esseri così fragili. Sai che è possibile farlo. Perché puoi contare sulla straordinaria professionalità e disponibilità delle forze dell’ordine, sulla competenza dei medici dell’USCA e della task force regionale, sul supporto istituzionale della Prefettura, sul lavoro di magnifici volontari, sull’aiuto di una splendida squadra di amministratori e dipendenti comunali. E sai di poter contare sulla serietà dei tuoi concittadini. Sappiamo che dobbiamo farlo, perché è nostro dovere di uomini farlo"

Poi ha fatto una precisazione e un appello alla stampa: