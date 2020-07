Migranti, l'allarme di Jole Santelli: "Situazione esplosiva"

Di redazione Blogo.it domenica 12 luglio 2020

La Presidente della Regione Calabria ha diramato una nota stampa.

La Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, di Forza Italia, ha diffuso oggi una nota per commentare quanto sta avvenendo in questi ultimi giorni sulle coste della sua regione, meta di numerosi migranti, alcuni dei quali sono stati anche trovati positivi al coronavirus.

Santelli scrive:

"I 28 migranti positivi al Covid-19 arrivati ieri a Roccella Jonica confermano gli enormi rischi connessi agli sbarchi di persone che arrivano da Paesi in cui l'epidemia è ancora fuori controllo. Siamo stati facili profeti quando abbiamo avvertito il governo circa i pericoli relativi a un'immigrazione fuori controllo. Purtroppo, però, non abbiamo avuto ascolto e ora ci troviamo tutti a dover far fronte alle conseguenze di queste non scelte"

Santelli poi ricorda gli sforzi fatti per arginare il contagio da Coronavirus, che in Calabria è stato molto più contenuto delle altre regioni, e aggiunge:

"Per mesi abbiamo combattuto il Coronavirus, al costo di grandissimi sacrifici esistenziali, sociali ed economici. Ma ora, a causa di questa incomprensibile indifferenza nei confronti della minaccia rappresentata dagli sbarchi incontrollati, tutti gli sforzi compiuti dai calabresi e dagli italiani rischiano di essere vanificati. Non possiamo consentirlo. Lo Stato, il Governo, devono essere presenti e affrontare una situazione che, da qui in avanti, potrebbe diventare ancora più esplosiva. Peraltro, gli sbarchi incontrollati mettono in evidenza tutte le contraddizioni di un esecutivo che, giustamente, blocca tutti gli ingressi da 13 Paesi a rischio, ma poi rimane incomprensibilmente inerte rispetto ai barconi che arrivano dall'Africa, che oggi è uno dei mega focolai più preoccupanti del mondo"

Santelli dunque attacca direttamente il governo e rincara la dose:

"Non serve un mago specializzato nelle previsioni del futuro per capire che gli sbarchi continueranno anche nei prossimi giorni e per tutta la durata del periodo estivo; e di certo non possiamo approcciare il problema facendo finta che non esista o, peggio, per mezzo di pregiudizi ideologici che non cambiano di una virgola la difficile situazione in cui si trovano regioni mete di sbarchi come la Calabria"

Poi conclude chiedendo una risposta immediata: