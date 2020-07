Regionali Puglia, Lopalco si candida nella lista di Emiliano: ora è ufficiale

Ora è ufficiale: l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, che in questi mesi è stato il consulente della Regione Puglia per l'emergenza coronavirus, si candida alle elezioni regionali nella lista civica "Con" per Michele Emiliano Presidente.

Ad Adnkronos Lopalco ha spiegato:

E poi ha raccontato come è arrivata la candidatura:

E non ha nascosto che potrebbe diventare assessore alla Sanità:

Per quanto riguarda il suo rapporto con la politica, Lopalco ha detto:

E sulla campagna elettorale ha detto:

"Sono consapevole dei miei limiti. Non sono sicuro di avere delle ottime doti di politico, né di essere bravo a raccogliere voti. Non l'ho mai fatto e non so se sarò capace o no di ottenere consensi. Quello che voglio dire ai cittadini è 'guardate, ho delle caratteristiche, sono un professore di Igiene, conosco la sanità, so come si organizza un sistema sanitario, ho visto e ho toccato con mano che cosa significa gestire un'emergenza in Puglia, con le forze che abbiamo in campo, e oggettivamente qualche idea per migliorare questo sistema me la sono fatta. È questo il volto con cui mi presento a chi mi vorrà votare"