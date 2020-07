Autostrade, Di Maio: "Abbassare i pedaggi e migliorare l'infrastruttura"

Di redazione Blogo.it giovedì 16 luglio 2020

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta al Corriere della Sera l'accordo raggiunto in CdM su Autostrade per l'Italia e nega qualsiasi gelo col premier Conte.

Il Movimento 5 Stelle è stato un grande sostenitore della revoca della concessione ad Atlantia, già a partire dalla ore successive alla tragedia di Genova ormai due anni fa. L'accordo raggiunto dal governo, però, è andato in un'altra direzione e in tanti si sono affrettati a parlare di gelo tra il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il premier Conte.

L'ex capo polito del Movimento 5 Stelle, intervistato questa mattina dal Corriere Della Sera, mette un freno a quelle indiscrezioni e, nel dichiarare soddisfazione per la soluzione trovata, ha ribadito la massima fiducia in Conte: "Tra me e il presidente c’è un rapporto di leale e trasparente collaborazione. Ci fidiamo delle sue parole".

Di Maio è entrato nello specifico dell'accordo, confermando che una mossa del genere qualche anno fa sarebbe stata impensabile:

Lo Stato ha fatto lo Stato, ha lavorato per difendere l’interesse comune. Dopo di che non bisogna lanciarsi in toni trionfalistici, la partita non è ancora chiusa del tutto. [...] Ora bisogna abbassare le tariffe autostradali, far scendere i pedaggi, migliorare il nostro sistema infrastrutturale. Non è che uno può dire “entra lo Stato” e poi è lo Stato ad applicare le medesime logiche di business di un privato.

Di Maio non ha rinunciato a lanciare una frecciatina a Matteo Salvini, definendolo di fatto un ipocrita: