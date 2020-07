Regionali, Zingaretti: "PD e M5S siano uniti per sconfiggere le destre"

Si rinnovano gli appelli del Partito Democratico ad unire le forze col Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali. Anche Zingaretti a favore.

In tantissimi temevano che il nodo Autostrade e possibile revoca della concessione avrebbe provocato una profonda frattura nell'esecutivo, ma l'accordo raggiunto in CdM sembra aver messo d'accordo tutti e da ogni parte all'interno della maggioranza sono arrivate dichiarazione di soddisfazione.

E se questa rinnovata sintonia trovasse uno sfogo concreto anche alle prossime elezioni regionali? Era stato il premier Conte un paio di settimane fa a lanciare la proposta e nelle ultime ore il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha accolto quell'appello e ipotizzato una collaborazione con M5S con un obiettivo molto semplice: sconfiggere la destra.

Come siamo uniti contro la destra al governo, così lo dobbiamo essere anche nelle Regioni. Continuerò sempre a fare appelli – ha dichiarato – Per esempio nelle Marche non c’è un centro-destra, ma un destra-centro, con il candidato che va alle cene di commemorazione della Marcia su Roma. Che cosa deve accadere di più per fermare questa ipotesi di presidenza? Anche alle Regionali proviamo a unire le forze, noi del Pd ci proveremo fino all’ultimo per fermare le destre.