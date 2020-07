La battuta di Conte: "Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi..."

Il Premier Giuseppe Conte è intervenuto oggi al Museo d'arte contemporanea di Roma alla presentazione dei lavori della task force "Donne per un nuovo Rinascimento" e ha fatto una battuta, anche se si è fermato in tempo. Il Presidente del Consiglio infatti ha detto:

"Sono voluto essere qui nonostante l’appuntamento impegnativo che mi attende. Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi... stavo per dire, ma sarebbe una metafora impropria. Stiamo affinando, ecco, lo studio dei dossier per questo rush finale, che speriamo sia proficuo"