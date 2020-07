Conte: "Non è il tempo dei rinvii, ma della responsabilità. Italia deve correre"

Di Redazione Blogo.it giovedì 16 luglio 2020

"Dobbiamo approvare al più presto il Recovery Fund"

Il premier Giuseppe Conte su Facebook suona la carica al governo e al Paese: "Non è questo il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. L’Italia deve correre. Il decreto rilancio è stato definitivamente convertito dal Parlamento ed è legge dello Stato" e stasera il "decreto semplificazioni verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In queste settimane abbiamo definito i dossier su Banca popolare di Bari, Alitalia, Autostrade e stiamo per chiudere quello sull’Ilva di Taranto. Adesso è la volta di Bruxelles: sono in partenza e tra qualche ora incontrerò il Presidente Macron per preparare il Consiglio europeo di domattina. È una partita fondamentale per il futuro dell’Europa e dei nostri cittadini".

In vista dell’importante Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio, Conte aggiunge: "Dobbiamo approvare al più presto il Recovery Fund e il Quadro Finanziario Pluriennale. Le nuove risorse ci consentiranno di investire nelle infrastrutture, nella digitalizzazione e di perseguire il rilancio economico e sociale di cui il nostro Paese ha bisogno. Confrontiamoci duramente, lavoriamo meticolosamente sui dettagli, ma non perdiamo di vista la prospettiva e la visione politica che guida la nostra azione. È il tempo della responsabilità".