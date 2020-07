Recovery Fund, Rutte (Olanda): "Possibilità di accordo sotto il 50%"

Iniziato a Bruxelles il Consiglio Europeo decisivo per il Recovery Fund

È iniziato stamane a Bruxelles un importantissimo Consiglio Europeo che ha al centro l’accordo per il Recovery Fund. Il leader europei cercano un’intesa a 27, ma la strada si fa subito in salita. Continua ad essere intransigente la posizione del premier olandese Mark Rutte, che al suo arrivo a Bruxelles ha dichiarato ai giornalisti presenti: "Vedo poco meno del 50% di possibilità di raggiungere un accordo entro domenica". Da subito “ostile” alla posizione italiana, Rutte ha ammesso che sia "ancora possibile raggiungere un compromesso a questo vertice", ma aggiunge che "ci aspetta un duro lavoro". L’Olanda, in cambio degli aiuti vuole sostanzialmente "vedere le riforme".

Gualtieri: "Decisivo chiudere presto il negoziato"

Intervistato dal Corriere della Sera, ha ribadito la posizione dell’Italia il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri: "È decisivo chiudere il negoziato al più presto, se possibile già in questo Consiglio europeo. Io sono fiducioso", ha evidenziato sottolineando che "una rapida implementazione del programma Next Generation Eu è essenziale per raggiungere una ripresa solida e sostenibile". Anche se al momento l’Italia non ha il consenso dell’Olanda, sembra essere totalmente in linea con Germania e Francia, come confermato ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Con Macron si dall'inizio di questo percorso, a partire dalla lettera dei nove, ci siamo trovati fianco a fianco. Quella di stasera è stata un'occasione di scambiarci i punti di vista, esaminare lo stato dell'arte e anche per affinare le previsioni e le strategie per domani".

Macron: "Faremo di tutto per arrivare all'accordo"

"Con la cancelliera Angela Merkel e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel faremo di tutto per arrivare ad un accordo sull'Mff 2021-27 e sul Recovery Plan", ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, al suo arrivo al Consiglio Europeo.