Salvini: "Sud tradito, vede nella Lega una speranza"

Di redazione Blogo.it sabato 18 luglio 2020

Matteo Salvini inaugura le nuove sedi della Lega in Puglia e si presenta come il "nuovo": "Emiliano si occupa di politica da politicante"

Matteo Salvini è in Puglia per il suo perenne tour elettorale. Il leader della Lega, parlando in un comizio a Grottaglie, in provincia di Taranto, ha parlato dell’apertura di diverse nuove sedi nel Carroccio nella regione. "Sono orgoglioso perché come Lega in questo week end inauguriamo una sede a Matera, una a Martina Franca, una sede a Gallipoli, una a Fasano. Solo qualche anno fa - sottolinea - sarebbe stato impensabile e per me è un orgoglio che tanta gente del Sud tradita dai politici del Sud veda nella Lega la sua speranza".

Insomma, dopo aver avuto come bersaglio principale i meridionali per decenni, la Lega continua il proprio progetto di espansione al Sud, ricordando: "Noi non abbiamo mai governato qui". Insomma, Salvini si presenta come il nuovo in Puglia, una regione delusa a suo dire dalla politica degli ultimi anni. "C'è una Puglia che ha voglia di correre - insiste l’ex ministro dell’Interno - Io vedo che Emiliano si sta occupando di politica da politicante: 15mila liste, implorazioni ai Cinque Stelle. Noi vogliamo parlare di sanità, di ferrovie, di acqua, di Acquedotto pugliese, di agricoltura, di xylella e di soluzioni. Questa è una terra bella, con degli imprenditori eccezionali, con un mare incredibile, con degli agricoltori di primo livello ma con troppa burocrazia".