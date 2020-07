Scuola, Azzolina: "Siamo pronti da due settimane, stiamo aspettando i sindacati"

La Ministra Azzolina conferma che il protocollo di sicurezza per la riapertura delle scuole a settembre è pronto da due settimana, ma manca ancora il via libera dei sindacati.

La Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina torna a confermare la riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre, mettendo quindi a tacere le indiscrezioni degli ultimi giorni e sottolineando quello che troppo spesso si tende a dimenticare: dopo anni di tagli, è estremamente difficile sistemare tutto in poche settimane.

Nel corso di un'intervista a La Nazione, Azzolina ha spiegato:

Stiamo facendo ordine in un sistema che viene da anni di tagli e che ogni settembre affronta problemi. Attribuirli a questo governo, ‘supplentite’ compresa, sarebbe un falso: sono anni che non si fanno più concorsi, se non assumi le supplenze crescono. Noi ereditiamo anni di mancati concorsi, per questo abbiamo messo a bando 78mila posti.

In attesa di quei posti, però, è stato messo in piedi il meccanismo di chiamata veloce:

Chi vuole essere assunto subito e non trova posto nella sua regione, può andare in un’altra dove il posto c’è. Stiamo anche efficientando le graduatorie dei supplenti, svecchiando un sistema in vigore da venti anni: le digitalizziamo e mettiamo in ordine gli elenchi, affinché in cattedra vada chi è preparato per insegnare.