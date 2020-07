Francia, da oggi mascherina obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso

Di redazione Blogo.it lunedì 20 luglio 2020

L'indice di contagio RT è salito in Francia e l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso è stato anticipato al 20 luglio 2020. Multa di 135 euro per i trasgressori.

La pandemia di COVID-19 va avanti ormai da mesi e se in parte del Mondo non accenna ad attenuarsi, l'Europa è riuscita a lasciarsi alle spalle la prima e violenta ondata. Questo, complici i numeri molto positivi anche nel nostro Paese, sta facendo emergere sempre più negazionisti e complottisti che, nonostante lo stato di emergenza ancora in vigore e nonostante gli appelli delle autorità sanitarie, stanno sottovalutando in modo plateale la gravità della situazione tra mancato rispetto del distanziamento sociale e superficialità nell'indossare le mascherine.

Succede in Italia, ma anche in Francia. Ed è anche per questo che a partire da oggi in tutto il Paese è obbligatorio indossare le mascherine in tutti i luoghi pubblici al chiuso. L'obbligo era già in programma a partire dal 1° agosto prossimo, ma il Ministro della Salute francese Olivier Veran ha annunciato sabato che la misura è stata anticipata di qualche giorno.

La mascherina dovrà essere indossata in tutti i luoghi al chiuso della Francia, dai negozi ai centri commerciali, passando per le banche, gli uffici amministrativi e i mercati coperti. Chi verrà a sorpreso in un luogo pubblico senza la mascherina correttamente indossata andrà incontro ad una multa di 135 euro.

L'indice di contagio RT in Francia è salito a 1.2 negli ultimi giorni e le autorità sanitarie temono che questo sia un sintomo della ripresa della circolazione del virus. Da qui la decisione di anticipare l'obbligo di indossare la mascherine e tentare così di limitare il più possibile la diffusione del COVID-19 e scongiurare la temuta seconda ondata.