Di Battista: “Conte eccellente, solo gli anti-italiani lo negano”

Di redazione Blogo.it martedì 21 luglio 2020

“È giusto che sia Conte a gestire le risorse ottenute”.

Alessandro Di Battista ha espresso ad Adnkronos tutta la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto dall’Italia a Bruxelles dopo un lungo e complicatissimo negoziato. Uno dei leader del MoVimento 5 Stelle ha applaudito al lavoro svolto dal Premier Giuseppe Conte e ha sottolineato come sia giusto che ora sia proprio lui a gestire le risorse che ha ottenuto in sede europea.

Di Battista ai giornalisti ha detto: