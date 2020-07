COVID-19, in Lazio si valuta l'obbligo di mascherine anche all'aperto

Di Redazione Blogo.it martedì 21 luglio 2020

L'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato ipotizza la possibilità di rendere obbligatoria la mascherina anche all'aperto.

L'ipotesi di nuovi lockdown, anche se localizzati, dovrebbe spingere tutti i cittadini italiani, al di là dell'andamento dei contagi che viene comunicato quotidianamente dal Ministero della Salute, a rispettare quelle due semplici regole ancora in vigore in Italia: distanziamento sociale e mascherine nei luoghi pubblici al chiuso o in qualunque circostanza non sia possibile mantenere la distanza dagli altri.

Eppure, nonostante in gran parte del Mondo la situazione sia ancora molto drammatica e anche in Paesi vicini al nostro come la Spagna il rischio di una nuova impennata dei contagi da COVID-19 è piuttosto concreta, si iniziano a vedere da una parte all'altra del Paese assembramenti e mancato rispetto delle regole. Il Lazio, che al suo interno conta il grande scalo aeroportuale di Roma Fiumicino, sta valutando di imporre l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto.

La conferma è arrivata dall'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato, che nei giorni scorsi aveva paventato addirittura la possibilità di nuovi lockdown nel caso in cui la curva dei contagi nella Regione torni a salire. Oggi, intervenuto a Rai Radio Uno, D'Amato è stato ancora più chiaro: