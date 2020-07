Migranti, Alarm Phone: gommone con 120 migranti a bordo in grave pericolo

Alarm Phone: i 120 migranti sono in pericolo. Il gommone è senza motore e si sta sgonfiando. Le coordinate sono state inviate alle autorità di Italia, Malta e Libia.

Un gommone con a bordo 120 migranti si trova in difficoltà in acque internazionali a circa 50 miglia al largo delle coste libiche. A denunciare la situazione sono state Alarm Phone e Sea Watch, che hanno già chiesto alle autorità maltesi e quelle italiane un intervento immediato di soccorso.

L'imbarcazione, secondo quanto denunciato dalle due ONG, sarebbe in mare da almeno 12 ore ormai senza più motore e con evidente perdita di aria da uno dei tubolari del gommone. A bordo, tra le 120 persone, ci sarebbero 24 minori e nessuno dei passeggeri sarebbe in possesso dei giubbotti di salvataggio.

Non è chiaro quanto riuscirà a resistere l'imbarcazione, ma le coordinate in cui si trova sono state prontamente inviate anche alle autorità della Libia.

#BlackLivesMatter also in the Mediterranean!



Europe watches while is a tragedy is in the making! Over several hours now we have alerted European authorities to ~120 people in severe distress. #Moonbird has spotted the boat and also requested immediate rescue. (Photo: Sea-Watch) pic.twitter.com/R3Fe0lC77a