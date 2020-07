Conte: "Nuovo scostamento di bilancio stasera in Cdm" | Gualtieri: "Mole di risorse senza precedenti"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 22 luglio 2020

Il nuovo scostamento di bilancio stasera in Consiglio dei ministri. Lo annuncia Conte, Gualtieri fa il punto sulle risorse

Il nuovo scostamento di bilancio sarà approvato stasera in Consiglio dei ministri. All’indomani dell’accordo sul Recovery fund strappato a Bruxelles, per 209 miliardi che arriveranno all’Italia (di cui 82 di sussidi), il governo alza l’asticella "interna" di altri 20 miliardi.

Ad annunciare lo scostamento di bilancio è lo stesso premier Giuseppe Conte. In precedenza, durante il question time alla Camera di oggi, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha fatto il punto sulle risorse messe in campo dall’esecutivo per far fronte alla crisi causata dall’emergenza sanitaria.

"Il governo è intervenuto" spiega il ministro "con una mole di risorse senza precedenti: 180 miliardi di euro di saldo netto da finanziare e 75 miliardi di indebitamento netto a cui si aggiungeranno le risorse dell'ulteriore scostamento che il governo tra poco approverà".

Il Cdm di questa sera - secondo quanto dichiarato dalla vice ministra dell'Economia Laura Castelli a SkyTg24 - "prevederà l'autorizzazione al parlamento per un altro scostamento di 20 miliardi ma ci sarà una capo delegazione dove ne parleremo e metteremo a punto ancora le cifre".

(in aggiornamento)