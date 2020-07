Applausi per Conte all’uscita dal Senato: "Ho sentito la forza che mi ha dato tutta la Nazione"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 22 luglio 2020

I cittadini: "Grazie presidente"

Bagno di folla per Giuseppe Conte. All’uscita dal Senato dove ha riferito della lunga trattativa al Consiglio europeo che ha portato all’accordo sul Recovery fund, con 209 miliardi assegnati all’Italia, il premier è stato ringraziato da tanti cittadini per l’impegno profuso, come si vede dal video postato su Twitter dallo stesso presidente del Consiglio.

"Oggi pomeriggio, uscendo dal Senato, mi sono fermato a parlare con alcuni cittadini. Il calore che ci avete trasmesso in questi giorni ci ha dato una forza incredibile. Il risultato ottenuto a Bruxelles appartiene a tutto il Paese, all’Italia intera"

Oggi pomeriggio, uscendo dal Senato, mi sono fermato a parlare con alcuni cittadini. Il calore che ci avete trasmesso in questi giorni ci ha dato una forza incredibile. Il risultato ottenuto a Bruxelles appartiene a tutto il Paese, all’Italia intera. pic.twitter.com/zMnnriW6bl — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 22, 2020

Già i senatori di maggioranza e i ministri in piedi avevano riservato a Conte un’ovazione in aula. All’esterno di Palazzo Madama, il premier ha fatto il bis, accolto da applausi e richieste di foto: "Ho sentito la forza che mi ha dato tutta la Nazione, è stato come il tifo che ti sostiene in uno stadio" la metafora calcistica usata dal presidente del Consiglio dialogando con alcuni cittadini.