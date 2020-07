Speranza: “Seconda ondata di coronavirus possibile, non possiamo avere certezze su settembre-ottobre”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza questa mattina è intervenuto a “24 Mattino” su Radio24 e ha parlato della possibile seconda ondata di coronavirus in Italia, sottolineando che non possono esserci certezze, ma che bisogna farsi trovare pronti per affrontarla senza subire troppi danni.

Speranza ha spiegato:

Poi il ministro ha sottolineato:

“È evidente che non possiamo avere certezze su settembre ottobre. In alcuni Paesi la seconda ondata è avvenuta, è avvenuta in epidemie precedenti. Non è certa, ma dobbiamo considerarla come possibile. E quindi dobbiamo tenerci pronti. L'Italia oggi è più forte di quanto lo fosse i primi di febbraio. In primo luogo perché conosce meglio l'avversario con cui si confronto. Non dimentichiamo che nel mondo questo virus si è palesato alla fine del 2019 e in Cina. In Europa per la prima volta l'abbiamo incrociato a febbraio. Abbiamo acquisito conoscenze sul campo. Determinazione e velocità di intervento sono fattori essenziali”