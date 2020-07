Burioni: “Non si scherza con i numeri. Virus pronto a ripartire come in Spagna”

Di Redazione Blogo.it giovedì 23 luglio 2020

Il noto virologo ha commentato uno studio pubblicato sul Jama Internal Medicine.

Roberto Burioni, noto virologo e tra i più in vista in questi ultimi mesi, sul suo sito Medical Facts ha oggi commentato uno studio pubblicato su JAMA Internal Medicine che fa il punto sui decessi in Italia, sottolineando l’impatto devastante che il Covid-19 ha avuto sulla mortalità in generale. L’articolo di Burioni si intitola “Coronavirus: non si scherza con i numeri” e il virologo spiega:

“In questi giorni si ascoltano molte sterili e inutili discussioni. Alcune sono quelle che tentano di predire un futuro estremamente incerto; altre sono quelle che continuano a dibattere se chi è deceduto è morto ‘con il coronavirus’ o ‘per il coronavirus’. Questa seconda discussione è surreale”

Burioni evidenzia come in 1.689 comuni italiani fino alla settimana del 23 febbraio 2020, quando è esplosa l’epidemia di coronavirus, le persone morivano nella stessa misura degli anni precedenti, ma da quella data in poi il numero dei morti si è impennato. Il virologo commenta:

“Negli anni precedenti morivano mediamente 4-5000 persone a settimana; dal 15 al 28 marzo abbiamo superato i diecimila decessi a settimana. Il fatto che questi morti in eccesso siano stati per lo più uomini e siano stati concentrati in Lombardia suggerisce fortemente che questo eccesso di morti sia legato al coronavirus”

Infine Burioni invita a non abbassare assolutamente la guardia: